La lluvia interrumpe a Medvedev en Bolduque y Majchrzak sorprende a Auger-Aliassime

Ambos ya habían tenido que concluir sus encuentros de octavos de final en la mañana de este viernes, ya que se suspendieron en la tarde del jueves a causa de la lluvia. El ruso se impuso sufriendo más de lo previsto contra la promesa local Thijs Boogaard, de 17 años, y el croata tuvo que remontar el primer set en contra frente al portugués Nuno Borges.

El ruso, número 8 de la clasificación de la ATP, empezó acusando menos el cansancio. Consiguió romper el servicio inicial de Cilic y también su tercer turno de saque (4-1). No obstante, le costó cerrar la manga, ya que necesitó tres puntos de set para llevársela por 6-2.

Esa dinámica titubeante la arrastró Medvedev al segundo set. Le costó controlar su servicio, Cilic (47 del mundo) se fue creciendo con el paso de los minutos, le ganó dos juegos en blanco consecutivos al ruso y terminó disponiendo de hasta cuatro puntos de set. A la cuarta, logró poner el empate en el marcador (3-6), y acto seguido el encuentro se detuvo a causa de la lluvia.

Aunque existía una pequeña expectativa de poder reanudar el juego y ambos tenistas esperaron algunos minutos sobre la hierba, la tercera manga del encuentro no llegó a empezar y quedó definitivamente emplazada para este sábado 13 de junio, lo que obligará al ganador a volver a jugar dos partidos el mismo día.

Medvedev o Cilic se cruzarán en la semifinal con el polaco Kamil Majchrzak, que dio la sorpresa ante el canadiense Felix Auger-Aliassime. En dos sets muy similares (6-4 y 6-3), ambos resueltos en 35 minutos cada uno, el número 76 del mundo despachó al primer cabeza de serie del torneo en cuartos. Majchrzak, de 30 años, nunca ha ganado un torneo en el circuito ATP.

En la otra semifinal se enfrentarán el francés Adrian Mannarino (número 46 del 'ranking' ATP) y el australiano Alex de Miñaur (6 del mundo). Se han cruzado en cinco ocasiones, con victoria para el 'aussie' en cuatro de ellas, si bien Mannarino se impuso la única vez que jugaron en Bolduque, en 2022.