Cerúndolo: "Es un sueño el haber podido ganar un torneo como Queen's"

"Todavía no me lo creo. Estoy muy feliz. Es un sueño ganar mi primer ATP 500 en un torneo tan importante y con tanta historia como Queen's. Ha sido una gran batalla y un partido durísimo. Tener este trofeo al lado de mí significa mucho para mí", declaró Cerúndolo a la pregunta de EFE tras conseguir su quinto titulo como profesional y el segundo en hierba.

El porteño, que escala seis puestos en el ránking y se asienta en el vigésimo primero, se repuso tras perder el primer set e ir 'break' abajo en el segundo y dio la vuelta al marcador para cerrar el encuentro en la quinta bola de partido después de tres horas y cuatro minutos de duelo y convertirse en el primer argentino en ganar este torneo.

"Ha sido difícil después de perder el primer set cuando tenía oportunidad para cerrarlo al saque. Ha sido duro mentalmente pensar que tenía que luchar otros dos sets mas, pero me dije: vengo luchando toda la semana y es el último día así que tengo que darlo todo. Por suerte lo pude sacar y conseguí el premio por no bajar los brazos", reconoció el tenista, que explicó que el lunes tomará la decisión de jugar el torneo de Eastbourne, que comienza la próxima semana.

Cerúndolo disfrutó el sabor de la victoria delante de toda su familia, en especial de su padre, que a pesar de su fobia a los aviones, viajó a Londres para ver la final en el día del padre en Argentina.

"Es increíble que hayan podido venir a Londres. Tener a mi familia y a todo mi equipo ha sido muy especial. También quier dar las gracias al público que me apoyó durante toda la semana", afirmó.

El porteño está en el cuadro de Eastbourne, aunque el lunes decidirá si disputa el torneo previo a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.