Tiafoe rompe el maleficio con Fritz y logra el título más importante de su carrera

Tiafoe había perdido los siete últimos partidos de los ocho que había disputado hasta ahora con Fritz, el jugador más solvente sobre hierba en el circuito. Sin embargo, en la final de Halle logró ganar por un doble 6-4 y sellar el cuarto título de su carrera pero el más importante. Los anteriores, en Delray Beach en el 2018 y Houston y Stuttgart, en el 2023, son de nivel 250.

Tiafoe, finalista este año en Acapulco, su mejor registro hasta ahora en el 2026, debutante en Halle, ganó después de lograr su tercera victoria ante un top ten en una semana inolvidable para él. superó al décimo del mundo, el italiano Fabio Cobolli y en semifinales al canadiense Felix Auger Aliassime, cuarto del ránking ATP.

El jugador de Hyattsville, de 28 años, regresará al top 20 tras este título en Halle que frustró a Fritz que perdió, en 68 minutos, su segunda final seguida. Cayó en Stuttgart el pasado domingo, ante Ben Shelton y ahora en Alemania, contra Tiafoe.