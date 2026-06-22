Día de grandes sorpresas en el ATP Mallorca Championships

El tenista australiano fue duda hasta el último momento por una lesión en el entrenamiento de la mañana, y apenas pudo competir ante su compatriota, Adam Walton, cayendo por 6-3 y 6-4.

Por su parte, Landaluce cayó en un duelo muy ajustado contra el alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 1-6 y 7-5 y desaprovechó una bola de rotura que le habría puesto en una situación de sacar para ganar el partido.

Moutet vivió una mañana extraña, puesto que su primer rival, el húngaro Marton Fucsovics, se bajó del cuadro minutos antes de saltar a pista, al igual que su primer sustituto, Zachary Svajda, y acabó jugando contra el jordano Abedallah Shelbayh, que le ganó 7-5 y 6-4.

En el resto de partidos, el estadounidense Ethan Quinn venció por 6-3 y 6-4 al francés Valentin Royer, el húngaro Fabian Marozsan remontó al eslovaco Alex Molcan y ganó 2-6, 7-6 (10) y 7-6 (5), y el serbio Miomir Kecmanovic se impuso al francés Antoine Ghibaudo.

Este martes será el turno del estreno del cabeza de serie número uno, Luciano Darderi, contra Yannick Hanfmann, mientras que el español Alejandro Davidovich debutará en Mallorca el miércoles contra Adam Walton.