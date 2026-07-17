Daniel Vallejo: “Mi país es todo para mí” tras hacer historia en el ATP de Bastad

Con la emoción todavía a flor de piel tras sellar su clasificación a las semifinales del ATP 250 de Bastad, Daniel Vallejo no ocultó su satisfacción por el momento histórico que atraviesa. El paraguayo, que derrotó al italiano Stefano Travaglia por 7-6 (6) y 6-2, reconoció que la clave estuvo en haber superado un primer set muy exigente.

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"Fue un partido muy difícil. El primer set me puso muy contento poder ganarlo porque, si lo perdía, hubiese sido difícil de llevar. Creo que el nivel desde el comienzo fue alto y estoy contento de haber ganado“, expresó apenas finalizado el encuentro.

El triunfo no solo le permitió acceder por primera vez en su carrera a unas semifinales de un torneo ATP, sino que además puso fin a una espera de casi 24 años para el tenis paraguayo, que no tenía un representante en esta instancia desde Ramón Delgado en el ATP International Series de Costa do Sauípe 2002.

Consciente de la dimensión de lo conseguido, Vallejo habló del significado que tiene representar a Paraguay en el circuito internacional.

"Estoy muy orgulloso. Mi país es todo para mí y estoy feliz de estar en las semifinales. Me gusta este torneo, me gusta Suecia y espero volver muchas veces“, afirmó.

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A sus 22 años, el número uno paraguayo continúa escribiendo páginas históricas para el tenis nacional y desde el lunes volvería escalar en el ranking mundial al menos al puesto 61. En Bastad ya rompió la sequía de casi dos décadas sin cuartos de final de un ATP para un paraguayo y ahora dio un paso más al instalarse entre los cuatro mejores del certamen sueco, consolidando la mejor actuación de su carrera en el circuito ATP.