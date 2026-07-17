Vallejo entra en la historia: el cuarto paraguayo con semifinales en el circuito ATP

Su clasificación a las semifinales del ATP 250 de Bastad, tras vencer al italiano Stefano Travaglia, no solo representa el mejor resultado de su carrera en el circuito profesional, sino que también lo coloca en un selecto grupo reservado para las grandes leyendas del deporte nacional.

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El triunfo en suelo sueco convirtió a Vallejo en apenas el cuarto tenista paraguayo que alcanza una semifinal de un torneo del circuito ATP en la Era Abierta. Además, puso fin a una espera de 24 años, ya que el último compatriota en llegar a esta instancia había sido Ramón Delgado en 2002.

Hasta este viernes, únicamente tres paraguayos habían logrado instalarse entre los cuatro mejores de un certamen ATP: Víctor Pecci, el máximo referente del tenis nacional y finalista de Roland Garros en 1979, quien acumuló 43 semifinales a lo largo de una brillante trayectoria; Francisco González, con seis presencias en semifinales, y Ramón Delgado, que alcanzó esa instancia en cinco oportunidades.

Ahora, Vallejo suma su nombre a esa ilustre lista con su primera semifinal ATP, un logro que adquiere aún mayor relevancia considerando su juventud y el momento de crecimiento que atraviesa dentro del circuito profesional.

Los paraguayos con más semifinales en el circuito ATP

Víctor Pecci: 43 semifinales.

Francisco González: 6 semifinales.

Ramón Delgado: 5 semifinales.

Adolfo Daniel Vallejo: 1 semifinal.

La campaña de Vallejo en Bastad ya es histórica. Primero cortó una sequía de 19 años, 9 meses y 16 días sin que un paraguayo alcanzara los cuartos de final de un ATP y, apenas un día después, volvió a romper otro registro al convertirse en el primer representante nacional en disputar unas semifinales del circuito en casi un cuarto de siglo en 23 años, 10 meses y 4 días.

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Más allá de las estadísticas, el joven paraguayo confirma que el tenis nacional vuelve a tener un protagonista capaz de competir de igual a igual con jugadores consolidados del circuito ATP.