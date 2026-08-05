Paraguay mantiene el paso perfecto en el Sudamericano Sub 16 femenino

En el primer partido de la jornada, Valeria Santander mostró toda su solidez al superar con autoridad a Sofía Peralta por un contundente 6-1 y 6-1. Posteriormente, Zoe Doldán selló el triunfo paraguayo tras remontar frente a Sofía Paredes, imponiéndose por 4-6, 6-2 y 6-2.

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El equipo nacional llega a este compromiso con una campaña impecable en la fase de grupos. En su debut, Paraguay comenzó con el pie derecho al vencer por 2-0 a Bolivia, gracias a las victorias de Valeria Santander sobre Emilia Antelo y de Zoe Doldán frente a María Laura Sejas, asegurando la serie en los partidos de singles.

En la segunda jornada, las paraguayas protagonizaron uno de los grandes resultados del certamen al superar también por 2-0 a Argentina. En aquella ocasión, Zoe Doldán abrió el camino con una trabajada victoria sobre Caira Vega por 6-1, 5-7 y 6-2, mientras que Valeria Santander protagonizó una notable remontada para derrotar a Ámbar Carbalán por 3-6, 6-2 y 7-5.

Con tres triunfos consecutivos, Paraguay se mantiene firme en la lucha por uno de los cupos para la Billie Jean King Cup Juniors, el Mundial de la categoría, ratificando el gran momento que atraviesa el tenis femenino juvenil nacional.