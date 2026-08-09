Alexandrova elimina a Sabalenka y Swiatek remonta para avanzar en el Abierto de Canadá

Alexandrova, decimosexta cabeza de serie, necesitó dos horas y 29 minutos para imponerse a Sabalenka por 7-6 (3), 4-6 y 6-4 en un encuentro en el que la bielorrusa fue incapaz de imponer su habitual potencia.

La rusa tuvo que recuperarse de una rotura en contra al inicio del tercer set y encadenó cuatro juegos para colocarse 4-1. Sabalenka reaccionó y empató 4-4, pero cuando servía para mantenerse en el partido salvó dos bolas de partido antes de cometer una doble falta en la tercera.

Alexandrova explicó que salió a la pista dispuesta a asumir riesgos ante la número uno mundial.

"Solo intenté jugar tan agresiva como pudiese, aunque eso me costara cometer muchos errores no forzados", afirmó la rusa, que reconoció que la victoria supone un importante impulso después de una temporada complicada. "Una victoria así ayuda muchísimo a ganar confianza en que estás haciendo lo correcto".

También tuvo que remontar Swiatek, séptima cabeza de serie, que perdió el primer set ante la ucraniana Kostyuk antes de imponerse por 3-6, 6-1 y 6-2 en dos horas y diez minutos.

La polaca no consiguió conservar su servicio ni una sola vez en la primera manga, en la que siete de los nueve juegos fueron ganados por la jugadora al resto. Pero a partir de la segunda manga, elevó su nivel y no volvió a sufrir una rotura.

"Sabía que podía jugar mejor. Sabía que había algunos golpes que quizá debería haber jugado con más valentía en el primer set", señaló Swiatek. "En el segundo salí siendo más valiente, aprovechando las oportunidades, jugando un poco más rápido y más pesado y presionando un poco más a Marta".

La otra sorpresa de la jornada llegó de la mano de Shnaider, decimoquinta cabeza de serie, que derrotó por un doble 6-3 a Pegula, tercera cabeza de serie, en apenas una hora y 13 minutos.

Shnaider se tomó así la revancha de la derrota que sufrió hace una semana ante la estadounidense en Washington y logró su primer triunfo frente a Pegula.

"Creo que lo que hice muy bien hoy fue mantener mis emociones bajo control. No hubo emociones negativas y simplemente fui punto a punto", explicó la rusa, que también destacó las difíciles condiciones provocadas por el viento.

Svitolina, por su parte, cerró la jornada con una contundente victoria por 6-2 y 6-4 sobre Anisimova en una hora y 18 minutos.

La ucraniana dominó especialmente con su primer servicio, con el que ganó 19 de 22 puntos, un 86 %, y aprovechó cinco de las 13 oportunidades de rotura que tuvo. Anisimova cometió nueve dobles faltas y solo ganó el 46 % de los puntos jugados con su servicio.

Shnaider completó después una jornada perfecta al clasificarse también para los cuartos de final de dobles junto a la belga Elise Mertens, con una victoria por 6-3 y 6-3 sobre la china Jiang Xinyu y la taiwanesa Wu Fang-hsien.

En dobles, la checa Katerina Siniakova y la china Zhang Shuai, primeras cabezas de serie, eliminaron por 6-0 y 6-4 a las estadounidenses Coco Gauff y Caty McNally.

La mexicana Giuliana Olmos y la estonia Ingrid Neel desperdiciaron dos bolas de partido antes de caer ante Ann Li y Clara Tauson por 4-6, 7-6 (3) y 11-9.