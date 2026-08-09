Fin de la ilusión latinoamericana en Montreal: João Fonseca y Thiago Tirante se despiden en octavos

Shelton frenó la aventura de João Fonseca

La perla del tenis brasileño, João Fonseca (19 años y vigesimosegundo sembrado), se despidió del torneo canadiense tras caer en los octavos de final frente al vigente campeón, el estadounidense Ben Shelton. El quinto cabeza de serie se impuso por 6-3 y 7-6 (7/3) en un duelo donde hizo valer su jerarquía.

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Con este resultado, sumado a la derrota previa del argentino Thiago Tirante ante Learner Tien (6-4 y 6-4), Latinoamérica se quedó oficialmente sin tenistas en la pelea por el título. Por su parte, Shelton —el único top ten masculino en competencia en Montreal— aguarda en cuartos de final por el ganador del cruce entre Jakub Mensik y Botic van de Zandschulp.

A pesar de la frustración por la derrota, el verdugo de Tirante dejó sus impresiones tras avanzar por segunda vez en su carrera a los cuartos de final de un Masters 1000 (repitiendo lo hecho en Indian Wells): “Estoy contento con cómo salió el partido. Este fue uno de esos días en los que conectaba bien con la pelota. La veía bien y la devolvía bien”.

España hace historia con sus nuevas promesas: Daniel Mérida y Rafael Jódar

La otra cara de la moneda en el cuadro masculino la escribieron los tenistas españoles, marcando un hito al meter a dos jóvenes valores en los cuartos de final de un Masters 1000 por sexta vez en su historia.

Daniel Mérida (21 años), quien llegó al torneo con un registro negativo de 0-1 sobre pista dura en la temporada, dio el golpe de la jornada al aplastar 6-3 y 6-1 al neerlandés Tallon Griekspoor. El madrileño se une así a su compatriota Rafael Jódar (19 años) para conformar una dupla de sensación en el certamen norteamericano.

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Tras abrochar el triunfo más importante de su carrera, Mérida expresó su felicidad: “Estoy muy contento de haber llegado a mis primeros cuartos de final en un ATP Masters 1000 y motivado para seguir dando el 100% en la siguiente ronda”.

El español, que además de atleta se formó profesionalmente como periodista, se medirá en la siguiente instancia ante el estadounidense Learner Tien. Con total confianza en su nivel, agregó: “Llegaba aquí sin ninguna victoria en pista rápida, pero sabía que tenía el nivel para competir contra este tipo de jugadores en estos escenarios”.

Tormenta de emociones en el circuito femenino: Rybakina y Osaka avanzan en Toronto

En paralelo, el WTA 1000 de Toronto regaló emociones de alto vuelo. La kazaja Elena Rybakina (segunda del ranking mundial y campeona del Abierto de Australia este año) sacó adelante una durísima batalla ante la rusa Liudmila Samsonova por 6-4, 4-6 y 6-4.

Rykabina llegó a suelo canadiense con chances matemáticas de arrebatarle el número uno del mundo a Aryna Sabalenka, objetivo que no pudo concretarse ya que la bielorrusa aseguró retener la cima a pesar de caer un día antes ante Ekaterina Alexandrova. Ahora, la campeona de Wimbledon 2022 chocará en cuartos de final frente a la japonesa Naomi Osaka.

La experimentada Osaka (28 años y exnúmero uno del mundo) frenó las ilusiones locales al doblegar a la canadiense Leylah Fernandez por un doble 6-4. En tanto, la estadounidense Coco Gauff (cuarta del escalafón) cumplió con los pronósticos y barrió a la rusa Alina Korneeva por 6-3 y 6-1 en poco más de una hora, a la espera de medirse ante la vencedora del duelo entre Alexandra Eala y Belinda Bencic.

Fuente: AFP