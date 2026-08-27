El peruano Ignacio Buse doblega a Juan Manuel Cerúndolo y está en semis de Winston-Salem

Buse, número 36 del mundo, se impuso a Cerúndolo (n.51) por 7-6(4), 4-6 y 6-2 en dos horas y 49 minutos de encuentro.

Fue un partido en el que los dos jugadores nunca terminaron de sentirse cómodos con su saque, lo que dio lugar a 25 oportunidades de quiebre.

Buse convirtió 6 de las 14 bolas de rotura de las que dispuso, por el 5 de 11 de Cerúndolo.

Después de dos sets muy apretados en los que ambos jugadores intercambiaron varios 'breaks', el tenista peruano logró mantener su servicio a lo largo del tercero y romper en dos ocasiones a su rival para sellar su pase a semifinales.

En esa instancia se medirá al francés Benjamin Bonzi (n.109), quien horas antes derrotó al neerlandés Botic Van De Zandschulp (n.71).

Será la primera semifinal para Buse en pista dura y la cuarta de su carrera en el circuito ATP.