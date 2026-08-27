Tenis
27 de agosto de 2026 a la - 21:35

El peruano Ignacio Buse doblega a Juan Manuel Cerúndolo y está en semis de Winston-Salem

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Miami (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El peruano Ignacio Buse alcanzó las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem tras imponerse al argentino Juan Manuel Cerúndolo en un ajustado partido que tuvo que detenerse durante el primer set por la lluvia.

Por EFE

Buse, número 36 del mundo, se impuso a Cerúndolo (n.51) por 7-6(4), 4-6 y 6-2 en dos horas y 49 minutos de encuentro.

Fue un partido en el que los dos jugadores nunca terminaron de sentirse cómodos con su saque, lo que dio lugar a 25 oportunidades de quiebre.

Buse convirtió 6 de las 14 bolas de rotura de las que dispuso, por el 5 de 11 de Cerúndolo.

Después de dos sets muy apretados en los que ambos jugadores intercambiaron varios 'breaks', el tenista peruano logró mantener su servicio a lo largo del tercero y romper en dos ocasiones a su rival para sellar su pase a semifinales.

En esa instancia se medirá al francés Benjamin Bonzi (n.109), quien horas antes derrotó al neerlandés Botic Van De Zandschulp (n.71).

Será la primera semifinal para Buse en pista dura y la cuarta de su carrera en el circuito ATP.