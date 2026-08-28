Badosa regresa al Abierto de EEUU: "Cuando estoy bien puedo competir y ganar a cualquiera"

Tras ausentarse el año pasado de la cita neoyorquina, Badosa, que arrastra una lesión crónica de espalda, reconoció que "nunca es fácil" detener la actividad y regresar al máximo nivel competitivo, aunque admitió estar "un poco acostumbrada" a lidiar con este tipo de interrupciones.

Además, la catalana nacida en Nueva York dijo que vuelve con grandes expectativas: "Estoy súper emocionada (...). En Nueva York siempre he tenido una conexión especial con esta ciudad", confesó la jugadora en una conversación con la prensa previa a su debut en el último Grand Slam del año.

Badosa se enfrentará en primera ronda a la rusa Daria Kasatkina en un encuentro que se disputará entre el domingo 30 de agosto y el martes 1 de septiembre.

"Mi objetivo ahora mismo es terminar el año con el máximo de partidos", apuntó.

Y dijo que, cuando se encuentra bien físicamente, es capaz de "competir y ganar a cualquiera", incluso a la tenista estadounidense Coco Gauff, una de las favoritas.

Al ser consultada sobre las exigencias psicológicas del tenis, la jugadora explicó lo complicado que resulta gestionar la exposición pública.

Badosa fue franca sobre cómo la mente puede jugar en contra durante los procesos de recuperación o de falta de ritmo competitivo: "Los pensamientos negativos muchas veces ganan antes que los positivos, y más cuando no hay confianza en el cuerpo (...). Mentalmente te va comiendo", reconoció.

Hoy mismo, el tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, admitió que la incertidumbre y los "pensamientos intrusivos" fueron el mayor obstáculo durante los más de cuatro meses que ha estado alejado de las pistas por una lesión en la muñeca derecha.

Badosa dijo hoy que para hacer frente a esta carga es clave tener un círculo cercano sólido y la ayuda de especialistas.

"Siempre pienso en tener un muy buen entorno, que te sientas muy protegido ahí, y obviamente trabajarlo constantemente con alguien profesional porque al final son los expertos", afirmó.

Finalmente, la española reflexionó sobre lo desafiante que resulta mantenerse enfocada en el momento actual.

"Es complicado estar en el presente. Lo he intentado muchos años y siempre te vas o al futuro o al pasado, pero sí es un poco el objetivo que tenemos todos en la vida (...) intentar valorar mucho el momento", concluyó.