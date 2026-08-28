Medvedev: "Si Alcaraz tiene un partido duro, será interesante ver cómo lo afronta"

"Creo que si está aquí y va a intentar jugar significa que él y su equipo confían en que la lesión no vaya a empeorar. Porque, en mi opinión, sea lo que sea que le haya pasado en la muñeca, no lo sé exactamente, da igual si juega dos o cinco sets (...). Si no está completamente recuperado, puede llegar a un 7-6 en el tercer set y probablemente le va a doler", dijo Medvedev.

"Y no creo que dos sets adicionales vayan a pasarle una gran factura físicamente, sin duda, porque no juega desde hace tiempo, en lo que se refiere a las piernas, los glúteos y cosas así. Pero probablemente no tanto en la muñeca, porque, si es algo de lo que ya se ha recuperado, no creo que vaya a ser un problema", añadió.

"Es más, como digo, una cuestión de todo el cuerpo. Si tiene un partido duro, será interesante ver cómo lo afronta. No debemos olvidar que, si siente dolor, podría retirarse en cualquier momento. Para mí es muy bonito verlo aquí, jugando. Si tengo la oportunidad, sin duda veré su partido. Además, juega contra mi amigo Roman (Safiullin), así que será interesante para mí. Espero que no sienta ningún dolor y que pueda jugar con libertad", concluyó el ruso.

Alcaraz regresa al Abierto de Estados Unidos tras cuatro meses sin jugar torneos individuales por una lesión de muñeca sufrida en abril en Barcelona.