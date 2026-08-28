Sabalenka: "Que vuelva a mi mejor nivel es solo cuestión de tiempo"

"He estado trabajando en la parte mental de mi juego. Intenté reiniciar mi cabeza para volver más fuerte, así que esto solo me hará más fuerte. Que vuelva a mi mejor nivel es solo cuestión de tiempo", dijo en una rueda de prensa desde Nueva York.

La bielorrusa busca el que sería su tercer título consecutivo del Abierto de EE.UU. Las dos últimas ediciones las ganó con mucha soltura, cediendo únicamente un set cada año.

De conseguirlo, se uniría a Serena Williams y Chrissie Evert como las únicas tres tenistas en ganar tres veces seguidas este torneo.

"Son las más grandes, son leyendas. Crecí admirándolas y me encantaba la forma en que dominaban el circuito. Así que si fuera capaz de poner mi nombre, aunque sea un poco, al lado del suyo, significaría muchísimo para mí", dijo Sabalenka, ganadora de cuatro 'Grand Slams'.

Sin embargo, la bielorrusa llega al torneo en su peor momento de la temporada en cuanto a resultados, sin haber alzado ningún trofeo desde su victoria en el WTA 1.000 de Miami en marzo.

Sabalenka viene de caer en octavos de Cincinnati y de Toronto en la gira de pista dura y no ha ganado ninguno de los tres 'Grand Slams' de este año. Cayó en la final de Australia, en cuartos de Roland Garros y en octavos de Wimbledon.

Por lo que un mal resultado en Nueva York abriría la puerta a que la kazaja Elena Rybakina, actual número 2 del ranking, le arrebatara el primer puesto.

Sabalenka disputó esta semana el dobles mixto junto a Novak Djokovic, pero fueron eliminados en primera ronda.