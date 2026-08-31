Ramón Delgado: “No me cabe la menor duda de que Dani va a seguir subiendo en el ranking”

El presente de Adolfo Daniel Vallejo genera ilusión en el tenis paraguayo. El joven de 22 años atraviesa el mejor momento de su carrera, instalado entre los mejores 60 jugadores del mundo y con presencia directa en los principales torneos del circuito.

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Ramón Delgado, quien integra el equipo de trabajo de Vallejo y lo acompañó recientemente durante el ATP 1000 de Cincinnati, destacó el crecimiento del tenista nacional y se mostró convencido de que todavía tiene margen para seguir escalando.

“Yo le veo muy bien, realmente le veo muy bien. El nivel que tuvo en Cincinnati me dejó muy contento, con mucha ilusión de que va a seguir subiendo y para nada he sospechado el ranking 60”, señaló Delgado en comunicación con el programa El Polideportivo, que se emite los sábados por ABC Cardinal.

Un equipo de trabajo

Delgado explicó que Vallejo cuenta con un grupo de profesionales que trabaja de manera coordinada y cuyo principal responsable es el argentino Andrés Schneider.

“El Head Coach, el coach principal, es Andrés Schneiter. Él tiene el preparador físico, Alejandro Barbosa; tiene el psicólogo, que también es argentino, Gustavo Ramírez, y yo también estoy en el equipo. Formamos parte de su círculo de confianza”, explicó.

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El extenista comentó que su participación se da especialmente cuando Schneiter necesita tomarse un descanso, debido a las exigencias del circuito profesional.

“Cuando Andrés necesita descansar, porque el circuito es muy demandante, nosotros le acompañamos. Eso fue lo que ocurrió en esta ocasión”, relató sobre su presencia junto a Vallejo en Cincinnati.

La clave del salto de Dani

Para Delgado, la llegada de Schneiter fue uno de los factores fundamentales para explicar el crecimiento que experimentó Vallejo durante el último año.

“El cambio de entrenador fue fundamental. Andrés es un entrenador de muchísima experiencia. Tiene ya 10 u 11 jugadores que agarró en los puestos 200 o 300 y los metió entre los 100”, destacó.

El trabajo no se limita a los aspectos estrictamente tenísticos. Según Delgado, la organización del calendario, los entrenamientos y la preparación física también fueron determinantes.

“Eso es una experiencia muy importante, que es lo que necesitaba Dani: organizarle, entre otras cosas, los entrenamientos y el calendario. Después también la parte física. El principal entrenador físico ahora está mucho más tiempo con él y eso también creo que tuvo su efecto”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la evolución física del paraguayo. “Mejoró muchísimo en la parte física. Todas esas cosas fueron importantes para que este año diera ese salto, o desde el año pasado, mejor dicho, porque hace aproximadamente un año empezó el ascenso”, agregó.

“Tenemos que disfrutar al que tenemos”

Consultado sobre la posibilidad de que Paraguay vuelva a contar próximamente con otro jugador de la talla de Vallejo, Delgado pidió concentrar los esfuerzos en acompañar al actual referente.

“No sé si en un corto plazo volverá a haber otro. Tal vez acompañándole a Dani, sinceramente no creo en un corto plazo que haya”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que el debate no debería centrarse en cuándo aparecerá el próximo gran tenista paraguayo.

“Ahora lo que tenemos que disfrutar es que tenemos uno. Después de varios años, apoyarle, disfrutar de que él está ahí. A mí personalmente me gusta muchísimo ver otra vez los torneos porque hay un paraguayo y además una persona que conozco y aprecio muchísimo. Tenemos que enfocarnos en eso y no en empezar a buscar otro. Apoyemos al que tenemos”, manifestó.

Confianza para la Copa Davis

Delgado también habló sobre el próximo desafío de Paraguay en la Copa Davis, donde el equipo nacional enfrentará a Perú en Lima.

El extenista considera que el conjunto peruano parte con cierto favoritismo, aunque confía plenamente en las posibilidades paraguayas.

“Perú yo te diría que es favorito. Tiene a este chico Buse, que está jugando una final de un ATP antes del US Open, y a Bueno, que también está metido en el circuito. Tal vez un peldaño abajo, pero también está compitiendo a un nivel alto”, analizó.

Paraguay tendrá a Vallejo como principal carta en los singles, mientras que Delgado destacó especialmente el potencial de Martín Vergara en el dobles.

“Hoy nosotros tenemos a Dani a ese nivel, pero Martín Vergara en el doble tiene un nivel muy importante. Es cuestión de que se mantenga jugando torneos, que mantenga ritmo y entrenando bien”, indicó.

Delgado incluso se mostró optimista respecto a las posibilidades paraguayas: “Creo que se puede dar un resultado positivo con los dos singles de Dani y el doble tranquilamente. A mí no me sorprendería”.

Un calendario exigente

Otro de los temas abordados fue la exigencia del calendario profesional. Para Delgado, aunque el circuito se extiende prácticamente durante todo el año, los propios jugadores tienen margen para administrar sus competencias.

“El circuito dura prácticamente todo el año. Solamente en diciembre no hay torneos; después Australia ya empieza las primeras semanas de enero”, explicó.

Sin embargo, considera que cada jugador puede diseñar su calendario de acuerdo con sus necesidades.

“Si quiere jugar 25 semanas, juega 25 semanas; si quiere jugar 30 semanas, juega 30 semanas. Hay gente a la que le gusta jugar dos o tres semanas seguidas y descansar. Cuando uno ya está con un mejor ranking puede darse el lujo de seleccionar mejor sus torneos”, señaló.

“Todavía puede más”

Delgado, finalmente, dejó un mensaje contundente sobre el futuro del principal tenista paraguayo.

“Para mí es un orgullo volver a tener un paraguayo en la llave principal de los Grand Slams y de los Masters 1000, y aparte jugando a un nivel muy alto, ganando partidos buenos”, expresó.

Y cerró con una frase que resume su confianza en el futuro de Vallejo: “Todavía puede más. A mí no me cabe la menor duda de que él va a seguir subiendo en el ranking”.