F2 2026: Horarios y dónde ver a Joshua Duerksen en Madrid

Joshua Duerksen quiere extender el histórico momento que vive en la Fórmula 2 de la FIA. El piloto paraguayo de Invicta Racing, que logró un memorable doblete en Monza ganando la sprint y la feature race, disputa este fin de semana la undécima fecha de la temporada 2026.

Duerksen, quien está octavo con 78 puntos en la tabla de pilotos, y la F2 aterrizan en el Circuito urbano de Madring, en Madrid, España. El trazado de 22 curvas en los 5,419 kilómetros también recibe en simultáneo el Gran Premio de España de la Fórmula 1 y la última ronda de la Fórmula 3.

El viernes, en el primer día de actividades en la capital española, Duerksen tendrá el único entrenamiento libre de la categoría a las 06:05, hora de Paraguay: el ensayo tiene una duración de 45 minutos. Posteriormente, es momento de la clasificación, que arranca a las 10:00 de nuestro país.

La qualy establece el orden de salida para la sprint (parrilla invertida para el top 10) y la feature race. La prueba corta, a 23 vueltas, es el sábado a las 09:15, mientras que la carrera principal, a 32 vueltas, el domingo a las 06:25. Todos los eventos de la F2 en Madrid pueden ver en vivo por Disney +.

Fórmula 2: La agenda de Joshua Duerksen en Madrid

Viernes 11

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Práctica libre: 06:05, por Disney +

Clasificación: 10:00, por Disney +

Sábado 12

Sprint Race: 09:15, por Disney +

Domingo 13