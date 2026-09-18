Perú vs. Paraguay hoy en Copa Davis: ¿Dónde ver los partidos?

Paraguay enfrenta hoy a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El equipo nacional, capitaneado por Paulo Carvallo, disputa el boleto a la primera ronda del certamen de tenis más importante del mundo. La llave empieza con dos partidos de singles: juegan Hernando Escurra y Adolfo Daniel Vallejo, número 58 en el ranking ATP. El primer juego empieza a las 18:00, hora de nuestro país.

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La serie entre peruanos y paraguayos, que tiene a Martín Vergara para el dobles con Vallejo el sábado, en el Jockey Club del Perú de la ciudad de Lima no tiene transmisión televisiva en territorio paraguayo: el evento es exclusivo de DSPORTS, canal que pertenece a la proveedora de televisión DirecTv, que no cuenta con servicio legal en el país. El cruce si puede verse en Perú como en otros países del continente.

Copa Davis 2026: Los cruces de Perú vs. Paraguay en el Grupo Mundial I

Viernes 18 de setiembre

Partido 1 - 18:00

Ignacio Buse vs. Hernando Escurra

Partido 2 - A continuación

Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo

Sábado 19 de setiembre

Partido 3 - 16:00

Arklon Huertas del Pino-Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo-Martín Vergara del Puerto

Partido 4 - A continuación

Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo

Partido 5 - A continuación