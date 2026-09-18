Tenis
18 de septiembre de 2026 a la - 12:23

Perú vs. Paraguay hoy en Copa Davis: ¿Dónde ver los partidos?

Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el entrenamiento de Paraguay antes de disputar la Copa Davis contra Perú por el Grupo Mundial I.
Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el entrenamiento de Paraguay antes de disputar la Copa Davis contra Perú por el Grupo Mundial I.aptenis.py

Paraguay enfrenta hoy a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Conozca en qué canal ver los partidos de singles.

Por ABC Color
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Paraguay enfrenta hoy a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El equipo nacional, capitaneado por Paulo Carvallo, disputa el boleto a la primera ronda del certamen de tenis más importante del mundo. La llave empieza con dos partidos de singles: juegan Hernando Escurra y Adolfo Daniel Vallejo, número 58 en el ranking ATP. El primer juego empieza a las 18:00, hora de nuestro país.

Lea más: Daniel Vallejo y la Copa Davis vs. Perú: “Representar a mi país no es una presión”

La serie entre peruanos y paraguayos, que tiene a Martín Vergara para el dobles con Vallejo el sábado, en el Jockey Club del Perú de la ciudad de Lima no tiene transmisión televisiva en territorio paraguayo: el evento es exclusivo de DSPORTS, canal que pertenece a la proveedora de televisión DirecTv, que no cuenta con servicio legal en el país. El cruce si puede verse en Perú como en otros países del continente.

Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el entrenamiento de Paraguay antes de disputar la Copa Davis contra Perú por el Grupo Mundial I.
Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo, en el entrenamiento de Paraguay antes de disputar la Copa Davis contra Perú por el Grupo Mundial I.

Copa Davis 2026: Los cruces de Perú vs. Paraguay en el Grupo Mundial I

Viernes 18 de setiembre

Partido 1 - 18:00

  • Ignacio Buse vs. Hernando Escurra

Partido 2 - A continuación

  • Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo

Sábado 19 de setiembre

Partido 3 - 16:00

  • Arklon Huertas del Pino-Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo-Martín Vergara del Puerto

Partido 4 - A continuación

  • Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo

Partido 5 - A continuación

  • Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra