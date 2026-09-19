La española Quevedo y la argentina Podoroska disputarán el título del SP Open

Quevedo, de 20 años y puesto 105 en la WTA, se impuso por 6-4, 2-6, 6-4 a la francesa Anna Blinkova, número 94 de la clasificación.

Aunque cometió más dobles faltas, Quevedo fue más efectiva que su rival en el segundo servicio, con un 47 % de aprovechamiento, así como en la devolución de los saques.

Después de haber sido la número 5 del mundo como juvenil, ahora se prepara para disputar su primera final de un torneo de la categoría WTA 250.

Por otro lado, Podoroska (317 WTA) venció por un contundente 6-3 y 6-4 a la española Paula Badosa, en un partido en el que la argentina fue mejor en casi todos los indicadores.

La jugadora de 29 años, que se entrena en la ciudad española de Alicante, tendrá la oportunidad de ganar el que sería su primer título WTA.

Asimismo, el resultado refleja el mal momento deportivo que pasa Badosa (70 WTA), que llegó a ser número dos del mundo y era la favorita para conquistar el SP Open.

En julio, la española ganó el WTA 150 de Bastad, pero luego se tuvo que retirar por problemas físicos del WTA 250 de Iasi y cayó en segunda ronda en el reciente Abierto de Estados Unidos.