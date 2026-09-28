Colombia-México y Paraguay-Bulgaria, enfrentamientos de primera ronda de Copa Davis 2027

Madrid, 28 sep (EFE).- Colombia-México, Paraguay-Bulgaria y Bosnia-Uruguay son algunos de los enfrentamientos de la primera ronda de 'playoffs' de la Copa Davis como parte del Grupo I tras el sorteo que tuvo lugar este lunes en las oficinas del World Tennis en Londres, que decidió las eliminatorias, que se jugarán del 5 al 7 de febrero de 2027.

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