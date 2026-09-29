Daniel Vallejo clasificó al cuadro principal del ATP 500 de Tokio

Daniel Vallejo clasificó hoy al cuadro principal del ATP 500 de Tokio. El paraguayo superó al portugués Jaime Faria en la segunda ronda de la qualy: fue 6-4, 5-7 y 7-5 en 2 horas y 49 minutos en el Ariake Coliseum de la ciudad de Tokio, Japón. El tenista de 22 años avanzó al main draw y enfrentará al español Rafael Jódar, sembrado 4.

Lea más: araguay tiene rival en los Playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis

Vallejo, quien en la primera ronda de la etapa clasificatoria superó 6-3 y 6-2 al japonés Taro Daniel, juega el ATP de Tokio después de empezar la gira asiática con el Hangzhou Open en China (eliminado en octavos de final). Antes, el número 56 del ranking ATP, había jugado con Paraguay la serie con Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.