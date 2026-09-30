Argentina lidera con cinco tenistas en Pekín el desembarco en el Abierto de China

Francisco Cerúndolo (n.22), su hermano Juan Manuel (n.53), Sebastián Báez (n.51), Mariano Navone (n.45) y Thiago Agustín Tirante (n.52) integran la delegación argentina, por delante de los cuatro jugadores rusos y los tres de China y Francia.

Los cinco accedieron directamente al cuadro principal, sin disputar la fase previa ni recibir una invitación.

Tirante y Juan Manuel Cerúndolo abrirán este miércoles la participación argentina ante el alemán Jan-Lennard Struff (n.59) y el chino Bu Yunchaokete (n.104), respectivamente.

Cerúndolo buscará su vigésima victoria de la temporada en el circuito, mientras Tirante llega con un balance de doce triunfos en sus quince partidos de estreno en torneos este año.

La presencia argentina contrasta con la española, reducida a Pablo Carreño Busta (n.66), que superó la previa y debutará ante Daniil Medvedev (n.6). El peruano Ignacio Buse (n.35) completa la representación latinoamericana.

Ningún argentino ha conquistado el título de Pekín, que celebra su vigésima edición desde su estreno en 2004, con un parón entre 2020 y 2022 por la pandemia, aunque Guillermo Coria fue finalista en 2005 y Juan Martín del Potro en 2018.