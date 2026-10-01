Zverev defiende los cinco sets porque ganar un grande es "de lo más difícil del deporte"

"Un Grand Slam es diferente porque jugamos al mejor de cinco sets. Es historia. Es parte de lo que hacemos, parte de por qué nos preparamos físicamente", afirmó en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el británico Cameron Norrie (n.39) por 7-6(1) y 6-4 en el Abierto de China.

Campeón este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, sus dos primeros títulos de Grand Slam, sostuvo que competir a cinco sets supone una de las mayores exigencias físicas para un tenista.

Preguntado por la posibilidad de reducir algunos encuentros a tres sets, rechazó el cambio y cuestionó que una menor capacidad de atención del público justifique modificarlo.

También elogió el formato de los ATP 500, que en Pekín le obligó a debutar ante Norrie sin quedar exento de la primera ronda.

"Me encanta. Creo que los Masters 1000 deberían ser así", señaló, antes de recordar que el formato anterior permitía enfrentamientos entre jugadores destacados desde el comienzo.

A su juicio, la ampliación de esos torneos retrasa la llegada de esos duelos, mientras que el modelo de los ATP 500 conserva ese atractivo.

Sobre su estreno, destacó la ayuda del servicio en los momentos importantes y se mostró satisfecho con su rendimiento pese a llevar sólo dos días en China.

En octavos se enfrentará al chino Shang Juncheng (n.250), que remontó ante el argentino Sebastián Báez (n.51) por 5-7, 6-3 y 7-5 en dos horas y 43 minutos para lograr su primera victoria en el torneo.