Zverev salva una bola de set y sella con quince 'aces' su estreno en Pekín

El encuentro duró una hora y 41 minutos sobre la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada soleada.

Norrie exigió al favorito durante una primera manga en la que dispuso de las únicas dos oportunidades de rotura. La primera llegó en el cuarto juego, cuando Zverev sobrevivió a varios errores de derecha y conservó el servicio después de diez puntos.

El británico mantuvo la presión con sus incursiones a la red y combinaciones de dejadas y golpes de pase, mientras que el alemán encontró en el saque una salida para los momentos comprometidos.

Con 6-5 en contra, Zverev afrontó una bola de set después de que Norrie enlazara un resto ganador y una derecha cruzada. La neutralizó con un servicio que su rival no pudo devolver y añadió un 'ace' y otro saque eficaz para alcanzar el desempate.

Allí cambió el equilibrio. El alemán tomó ventaja al resto, la amplió con una volea de revés y se impuso por 7-1, sin conceder al británico margen para prolongar la disputa.

El segundo parcial volvió a exigirle resistencia. Con 2-2, salvó la tercera y última oportunidad de rotura de Norrie con el servicio y encadenó dos 'aces' para conservar su saque.

El británico respondió levantando una ocasión de quiebre en el juego siguiente, pero terminó cediendo cuando sacaba para igualar 5-5. Zverev se adelantó 0-30, abrió dos bolas de partido con un revés cruzado y aprovechó la primera para lograr la única rotura del encuentro.

Campeón este año de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, el alemán suma ya 57 victorias esta temporada y amplía a 9-0 su dominio ante Norrie.

En octavos se enfrentará al vencedor del duelo entre el argentino Sebastián Báez (n.51) y el chino Shang Juncheng (n.250).