Sinner se pierde Shanghái y aplaza su regreso por su lesión de rodilla

"Por desgracia, este año no podré participar en el Rolex Shanghai Masters como esperaba. Siempre disfruto jugando ante el público de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la semana que viene", dijo este sábado en un escueto mensaje en sus redes sociales.

El italiano, número uno del mundo, no disputa un partido oficial desde que conquistó Wimbledon por segundo año consecutivo el pasado julio.

La dolencia en la rodilla derecha ya le obligó a renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, al Abierto de Estados Unidos y al ATP 500 de Pekín.

Sinner tenía previsto reaparecer durante la gira asiática, pero su ausencia en Pekín y ahora en Shanghái retrasa de nuevo su vuelta a la competición.

La lesión del tenista de San Cándido despertó expectación e incertidumbre en Italia en las últimas semanas, donde diversos medios locales especulan con la posibilidad de que el alcance de sus problemas en la rodilla sea mayor de lo inicialmente informado.