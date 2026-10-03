Zverev se cita con Djokovic en Pekín y Rybakina cae en su estreno como número uno

El germano, primer favorito, necesitó apenas 56 minutos para derrotar al chino Shang Juncheng (n.250) por 6-0 y 6-3 sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín.

El reciente campeón del Abierto de Estados Unidos apenas concedió cinco puntos con su servicio, conectó nueve 'aces' y no afrontó ninguna bola de rotura ante un rival que solo pudo ganar siete puntos en el primer set.

Su siguiente desafío será Djokovic, seis veces campeón en la capital china, donde acumula 31 victorias sin derrotas. El serbio buscará superar este domingo el mejor arranque de un jugador en un torneo en la era Open, que igualó el viernes al alcanzar las 31 victorias con las que Rafael Nadal comenzó su trayectoria en Roland Garros.

Zverev calificó al serbio como "uno de los desafíos más difíciles" sobre pista dura al mejor de tres sets, mientras mantiene abierta su propia carrera hacia el número uno.

También avanzó el ruso Daniil Medvedev (n.6), que venció al alemán Jan-Lennard Struff (n.59) por 6-4 y 6-3 en una hora y 28 minutos en la Lotus.

El australiano Alex de Miñaur (n.10) remontó ante el francés Quentin Halys (n.50), que llegó a sacar para ganar el encuentro, antes de imponerse por 3-6, 7-6(5) y 7-5. Se enfrentará al ruso Andrey Rublev (n.24), vencedor ante su compatriota Roman Safiullin (n.84) por 6-2, 3-6 y 6-4.

Rybakina perdió ante la armenia Alina Charaeva (n.118) por 3-6, 6-4 y 6-3 en dos horas y 12 minutos en la Diamond, un resultado que convirtió a su rival en la primera tenista de su país en derrotar a una número uno.

La ganadora de los abiertos de Australia y Estados Unidos de esta temporada vio interrumpida una serie de catorce victorias en sus estrenos en torneos WTA 1000. Charaeva se enfrentará a la británica Sonay Kartal (n.129), que superó a la china Wang Xinyu (n.38) por 6-3 y 6-2.

La estadounidense Coco Gauff (n.4), campeona en Pekín en 2024, sobrevivió a un debut de tres sets, mientras que la polaca Iga Swiatek (n.9) derrotó a la china Gao Xinyu (n.244) por 6-2 y 6-3 y se medirá a la croata Donna Vekic (n.38).

La jornada dejó además la retirada de la china Zheng Qinwen (n.54) ante Anna Kalinskaya (n.22), cuando ganaba 3-0 en el tercer parcial, después de perder el primero por 7-6(4) y adjudicarse el segundo por 6-4.

Cerúndolo derrotó al checo Jakub Mensik (n.14) por 6-3 y 6-3 en una hora y 17 minutos en la Moon, sin conceder oportunidades de rotura, y disputará ante Medvedev los cuartos masculinos del domingo.

En el cuadro femenino, la colombiana Camila Osorio (n.66) cayó ante Gauff por 7-6(4), 4-6 y 6-2, y la española Paula Badosa (n.59) perdió frente a la letona Jelena Ostapenko (n.32) por 7-6(5) y 7-5. La organización anunció además la retirada de Badosa del torneo de dobles por una lesión lumbar.

La también española Cristina Bucsa (n.35) cedió por 6-4 y 7-5 ante Sun Xinran (n.582), de 16 años y campeona júnior del Abierto de Estados Unidos, que tendrá ahora la oportunidad de medirse a Gauff.