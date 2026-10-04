Leyla Brítez Risso conquista su segundo título profesional consecutivo

El triunfo sobre la mexicana Sánchez por 2-0 (6-4 y 6-4) confirma el gran momento de Brítez Risso, quien consiguió su segundo título profesional consecutivo y extendió a diez partidos su racha de victorias.

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La paraguaya había inaugurado esta extraordinaria seguidilla con la conquista del W15 de São Luís, Brasil, hace dos semanas. Desde entonces, no volvió a conocer la derrota y enlazó diez triunfos consecutivos para sumar una nueva consagración a su todavía joven carrera profesional.

En Trelew, Brítez Risso volvió a mostrar regularidad y fortaleza para avanzar hasta la definición del torneo. En su camino al título superó en primera ronda a la argentina Justina Lassaga por 6-1 y 6-0, mientras que en octavos de final derrotó a la también local María Sofía Madrid Rocca por 6-1 y 6-1.

En los cuartos de final tuvo un desafío más exigente ante la británica Liv Zingg, a quien venció por 7-5 y 7-6 (7). En semifinales, la paraguaya derrotó a la argentina María Florencia Urrutia por 7-5 y 6-2 para instalarse en la definición.

La consagración llegó ante una rival de mayor experiencia y máxima preclasificación. Brítez Risso se impuso a la mexicana Ana Sofía Sánchez, primera cabeza de serie del torneo, para quedarse nuevamente con el trofeo por doble 6-4.

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Diez victorias al hilo

El momento de Brítez Risso adquiere mayor dimensión al observar su actual racha. La paraguaya acumula diez victorias consecutivas, con dos títulos W15 incluidos, y atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en el circuito ITF.

Después de conquistar su primer título profesional en São Luís, la tenista nacional trasladó su buen momento a Argentina y volvió a terminar una semana como campeona.

La seguidilla de triunfos y los dos títulos consecutivos representan un importante salto para Brítez Risso, que comienza a consolidarse como una de las principales cartas del tenis paraguayo en el circuito profesional.

Finalista en dobles

La paraguaya Leyla Britez estuvo cerca del doblete, pero no pudo en dobles al caer junto a su dupla argentina Lourdes Ayala en la final ante Sofía Meabe y Florencia Urrutia

Luego de un gran partido la Brítez-Ayala cayeron en el tercer set, marcador de 2-1 (4-6, 6-3 y 10-8).