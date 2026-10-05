Djokovic lamenta la descalificación de Medvedev: "Conozco esa sensación"

"También lo siento por Daniil porque conozco esa sensación. En 2020, en circunstancias similares, también fui descalificado. Es horrible", declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En los octavos de final del Abierto de Estados Unidos de 2020, Djokovic fue descalificado durante su partido contra el español Pablo Carreño después de golpear una pelota que alcanzó en el cuello a una juez de línea.

El seis veces campeón en Pekín explicó que no vio el golpe de Medvedev porque, después de conseguir el punto, se giró para buscar la toalla, y expresó su preocupación por el aficionado.

"No sé la gravedad de la lesión. Espero que no sea nada serio", señaló. "Estoy seguro de que Daniil no tenía intención de lesionar a nadie", añadió.

La descalificación se produjo cuando Djokovic dominaba por 7-5 y 5-3, con 15-15 en el noveno juego del segundo set, después de dos horas y 17 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín.

El serbio reconoció que estar a tres puntos del triunfo no garantizaba un desenlace sencillo, dadas las dieciocho oportunidades de rotura que afrontó, de las que salvó dieciséis.

"Había que trabajar extremadamente duro en cada punto", explicó sobre un duelo que calificó de "muy, muy agotador".

Djokovic encadenó su victoria número 33 sin derrotas en Pekín y disputará este martes su séptima final en el torneo ante el australiano Alex de Miñaur (n.9), frente al que espera tener que "correr mucho", por lo que centrará sus esfuerzos en recuperarse y llegar a la pista lo más fresco posible.