Alexander Zverev acabará el año como número uno mundial

Sinner encabeza la clasificación con 11.000 puntos, pero perderá con toda seguridad 3.000 al no poder defender sus títulos en Viena, París y las finales ATP, con lo que su cuenta se reducirá cuando termine el calendario a 8.000.

A Zverev, segundo actualmente en la lista con 9.720 puntos, le queda por defender 930 que logró el pasado año en estos mismos torneos. Si no ganara partido alguno a partir de ahora acabaría con 8.700, cantidad superior a Sinner.

Por lo tanto, el alemán, ganador este curso de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, concluirá 2026 como número uno. La única incógnita es saber cuándo logrará alcanzar la cima, dependiendo de sus próximas actuaciones.