Djokovic debutará en Shanghái ante Hurkacz en un duelo entre ganadores del torneo

Hurkacz, de 34 años y campeón en 2023 ante el ruso Andrey Rublev, lo tuvo hoy más sencillo en el primer set (6-3) que en el segundo (7-6 (4)), sellando finalmente su victoria gracias en buena medida a su efectividad en el saque.

Por su parte, Djokovic llega a Shanghái a sus 39 años como campeón del Abierto de Pekín, el título número 102 de su larga carrera, algo que puso en entredicho su participación en este torneo hasta el último momento.

De hecho, sea cual sea su resultado en la megalópolis oriental china, el serbio logrará un nuevo récord, el de convertirse en el tenista con más participaciones en la historia de los Másters 1.000, con 140, lo que le permitirá superar al español Feliciano López y a otro histórico como el suizo Roger Federer (138).

La pista de Qizhong es uno de los terrenos más fértiles para Djokovic, ya que, a sus 39 años, se mantiene como tenista con más trofeos en Shanghái merced a sus victorias en 2012, 2013, 2015 y 2018.