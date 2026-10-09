Djokovic cae ante Hurkacz en su debut en Shanghái tras ganar el Abierto de Pekín

Ambos intentaban imponer su juego en el primer tramo del duelo: Hurkacz, confiando en sus demoledores saques, y Djokovic, tirando más de técnica. El serbio trató de aguantar el tipo, pero conforme pasaban los minutos iba dejando algunos gestos de evidente cansancio; su participación en Shanghái -debutaba hoy al estar exento en primera fase- estuvo en entredicho hasta el último momento.

Hurkacz aprovechó esto para romper el último saque de Djokovic y hacerse con el primer set. El segundo se decantó de forma más clara para el polaco, que no solo sabe sacar -13 'aces' hoy- sino también devolverlas, aunque la rotura clave llegó por una inusual doble falta de su rival.

El partido era especial para Djokovic, ya que, con su participación en Shanghái, supera al español Feliciano López como tenista con más presencias en torneos de este calibre, con 140, también dos más que otro histórico como el suizo Roger Federer.

Además, China siempre había sido un terreno fértil para 'Nole': más allá del cariño que le profesan los aficionados locales, logró alzarse con el Abierto de Pekín -el título número 102 de su carrera- hace tan solo unos días y es el jugador que más veces ha ganado el Másters de Shanghái, con 4 (2012, 2013, 2015 y 2018).

Hurkacz (n.34) fue uno de los que le tomó el relevo al levantar el trofeo en 2023, cuando se impuso en la final al ruso Andrey Rublev, quien, por otro lado, cayó hoy eliminado por tercer año consecutivo a las primeras de cambio.

Hasta ahora, el balance entre ambos era netamente favorable a Djokovic: en sus ocho enfrentamientos, entre 2019 y 2025, el polaco no había logrado ni una sola victoria.

El rival de Hurkacz saldrá del encuentro que se disputará inmediatamente después en la pista central de Qizhong, entre el italiano Lorenzo Musetti y el invitado local Zhou Yi.