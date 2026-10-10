Alcaraz y Jódar cumplen en una jornada de hecatombe para los sudamericanos en Shanghái

Los tres españoles figuraron entre los responsables de la escabechina: Alcaraz ganó con facilidad ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-3, 6-3) estrenando un comentado bigote; Jódar tuvo que remontar contra otro representante de ese país como Thiago Agustín Tirante (4-6, 6-2, 6-3), y Carreño también le dio la vuelta a la tortilla contra el chileno Alejandro Tabilo (4-6, 7-6 (2), 6-4).

El argentino Camilo Ugo Carabelli puso en graves aprietos al cuarto cabeza de serie del torneo, el canadiense Felix Auger-Aliassime, pero no aguantó el tirón y acabó perdiendo por 4-6, 7-6 (1) y 7-5.

También estuvo reñido el duelo entre el argentino Tomás Martín Etcheverry y el checo Dalibor Svrcina (6-3, 3-6, 7-5), con la salvedad de que el primero ocupa el puesto 31 de la clasificación y cayó derrotado a manos del número 126.

Más inapelables fueron los varapalos que se llevaron el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por parte del estadounidense Tommy Paul (6-2, 6-2), y el peruano Ignacio Buse a manos del belga Zizou Bergs, con un primer set en blanco (6-0, 6-3). Este último, por cierto, será el próximo rival de Alcaraz.

En el último duelo de la jornada, otro argentino, Sebastián Báez, cayó por 6-4 y 7-6 (5) ante el vigente campeón del torneo, el monegasco Valentin Vacherot.

El sábado también dejó resultados favorables a algunos de los favoritos como el ruso Daniil Medvedev (4-6, 6-4, 6-3 ante el alemán Jan-Lennard Struff) y el francés Arthur Fils (6-3, 6-4 contra el ruso Pavel Kotov).

Y, aunque ahora mismo ocupe el puesto 43 del 'ranking', el griego Stefanos Tsitsipas demostró por qué llegó a estar entre los tres mejores del mundo al despachar al italiano Luciano Darderi (6-3, 6-4) para anotarse la victoria número 400 de su carrera.