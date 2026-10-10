Auger-Aliassime pasa de ronda con apuros ante el argentino Ugo Carabelli en Shanghái

El primer duelo de la jornada en la pista central de Qizhong se antojaba relativamente sencillo para el norteamericano, muy por encima de su rival (n.77) en la clasificación, pero acabó yéndose prácticamente a las tres horas.

La clave del duelo estuvo en la efectividad del argentino a la hora de defender las oportunidades de rotura que concedía a su rival: nada menos que 12 de 13. No obstante, Auger-Aliassime acabó por recuperarse de sus numerosos errores no forzados para hacerse con la victoria en el set de desempate.

Ugo Carabelli y Auger-Aliassime se habían enfrentado tan sólo en una ocasión, en el Roland Garros de 2022, con victoria a favor del canadiense.

El quinto mejor tenista del momento tendrá también un rival hispanohablante en la próxima ronda, el ganador del duelo entre el chileno Alejandro Tabilo y el español Pablo Carreño, que se disputa también hoy en una de las pistas exteriores.