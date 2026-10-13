Zverev celebra su ascenso al trono con el pase a los cuartos de Shanghái ante Bublik

Las miradas estaban puestas hoy en 'Sascha' tras confirmarse que acabará el año por primera vez -y, también, por primera ocasión para un tenista alemán- en lo más alto del 'ranking', beneficiado por la ausencia del italiano Jannik Sinner hasta 2027 a causa de problemas físicos y por la sorpresiva eliminación ayer del español Carlos Alcaraz a manos del belga Zizou Bergs.

Todo apuntaba a que iba a ser un duelo de grandes sacadores, y así transcurrió un primer parcial que se fue al 'tie break' en buena medida porque Bublik no supo hacer buena una oportunidad de quebrar en lo que hubiera sido el juego definitivo. Y en el desempate perdería nada menos que otros tres, dejando con vida a un Zverev que sí cerró el expediente en cuanto tuvo chance.

En la segunda manga, Zverev perdía dos bolas de 'break' -y otras dos más tarde- y Bublik aprovechó la primera que tuvo, así que todo quedaba por decidir en el set definitivo, al que el teutón parecía llegar tocado. Una vez más, dio muestras de sentir dolor en un tobillo, en este caso durante la carga para el servicio.

El tercer set recuperó la igualdad del primero, lo que se tradujo en que la contienda se hubo de decidir en otro desempate en el que, de nuevo, Bublik se deshizo como un azucarillo.

Este fue el quinto enfrentamiento entre Zverev y Bublik, quien le tenía cogida la medida al alemán: el kazajo se impuso en tres ocasiones (Róterdam 2021, Montpellier 2022 y Halle 2023), mientras que el teutón solo había podido llevarse la victoria en el Másters de Mónaco en 2023.

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El rival de Zverev en cuartos será el australiano Alex de Miñaur, noveno cabeza de serie del torneo, quien se deshizo hoy del ruso Karen Khachanov en dos sets corridos: 6-3 y 6-4.