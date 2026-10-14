Jódar se ve con fuerza de sobra para pelear en Shanghái pese a otro duelo a tres sets

"Tenemos un día de descanso entre partido y partido. Eso me ha ayudado mucho a recuperar y a prepararme bien", indicó el madrileño en declaraciones a los medios tras su victoria (6-7 (4), 6-4 y 6-2) en octavos ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

El joven talento español afirmó estar "muy contento" con su capacidad de lucha durante su debut en Shanghái, donde también ha superado al argentino Thiago Agustín Tirante y al checo Jiri Lehecka: "Estoy muy orgulloso de (...) ese espíritu de pelear siempre".

"Empezar con una rotura en el segundo set me ayudó a empezarlo con una mentalidad más positiva, (...) aunque tampoco diría que jugué mal en el primero, simplemente él fue mejor que yo en los puntos importantes", desgranó.

De cara a su duelo, que será ante el noruego Casper Ruud o el quinto mejor tenista del momento, el canadiense Felix Auger-Aliassime, Jódar no mostró preferencias: "Sea quien sea, va a ser un rival muy duro. (Hay que) prepararse e intentar todas las cosas que estén en mi mano para hacerlo lo mejor posible en cuartos".