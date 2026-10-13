Nuevo movimiento con Alliana: “La lógica te dice que sí”, dice diputado

Hoy, en una conferencia de prensa, el vicepresidente Pedro Alliana reveló que Horacio Cartes le comunicó personalmente su decisión de cambiar el respaldo dentro de la chapa presidencial y apostar por Juan Carlos Baruja. Pese a esto, el segundo del Ejecutivo confirmó que sigue con intenciones de aspirar a la presidencia, aunque sí desmintió que de momento se haya creado un nuevo movimiento.

“No estoy renunciando a Honor Colorado, solo estoy buscando mi espacio. Si esta actitud le molesta (a Cartes), que nosotros tengamos pensamientos propios, que queramos mostrarle de que hay un camino que es escuchar a la gente y a la dirigencia, de no a la imposición, seguramente estaremos afuera”, declaró.

Al respecto, el diputado cartista Alejandro Aguilera sostuvo que si Alliana continúa en la campaña, en algún momento se deberá crear un nuevo movimiento dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“La lógica te dice que sí. Si Pedro Alliana continúa con su candidatura a presidente, la lógica te dice que va a haber un nuevo movimiento”, aseguró.

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Acompañamiento de gobernadores

Otro punto que sostuvo Aguilera es que hay una “comunicación permanente” con los 15 gobernadores colorados, quienes esta mañana también ya confirmaron su apoyo a Alliana, aunque hasta ahora no hay ninguna reunión pactada.

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Sobre por qué Horacio Cartes habría realizado el cambio de la chapa presidencial, ya que Alliana era la figura principal, el legislador netamente contestó que “es el estilo de Horacio”.

“Habrá tenido sus motivos; no sabría decirte por qué tomó esa decisión o qué lo indujo a decidir eso. Cada uno tiene posturas políticas que se tienen que respetar. El presidente del partido tomó una posición y respetamos”, aseguró.

Asimismo, aseguró que “nosotros vamos a acompañar” a Alliana en su candidatura a la presidencia para el 2028 y sin que exista algún tipo de imposición, “absolutamente nada”.

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Figura de Juan Carlos Baruja

Sobre el ministro Juan Carlos Baruja, elegido por Cartes para encabezar la chapa de Honor Colorado, el diputado aseguró que “es el mejor ministro de Santiago Peña” y no por esta situación debe cambiar su opinión.

“Que yo le acompañe a Pedro Alliana no significa que hoy comience a denostar en contra de Juan Carlos Baruja; el ministro que mejor ha trabajado en este gabinete. Al final de cuentas son los electores los que deciden; es el pueblo colorado el que va a elegir quién nos va a representar en el 2028″, concluyó.

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