Quiebre en Honor Colorado, EN VIVO: Alliana, a un paso de postularse fuera del cartismo

La disputa por la sucesión presidencial de 2028 desató una tormenta interna en Honor Colorado que vive hoy su día más crítico, al menos en público. De la advertencia por “implosión” de Silvio Ovelar a la resistencia de Alliana y el apoyo en bloque de los gobernadores, la cúpula oficialista enfrenta su momento de mayor debilidad. Enterate minuto a minuto de cómo se gestó el quiebre y qué pasará con la chapa partidaria.

16:00 Derlis Maidana afirmó que el quiebre en Honor Colorado “se veía venir”

El senador Derlis Maidana sostuvo que el desacuerdo en la cúpula oficialista fue el desenlace previsible de una escalada de tensiones tras el cambio en la chapa para 2028. Señaló que esperó a ver si se confirmó una ruptura definitiva antes de definir posturas con sus bases de Misiones y Central, aunque consideró saludables las disputas internas si luego prevaleció la unidad partidaria.

14:45 Reunión en lo de Cartes

Autoridades y referentes de Honor Colorado, entre ellos los senadores Gustavo Leite y Antonio Barrios, llegaron a la residencia de Horacio Cartes. El encuentro de la cúpula oficialista se dio tras la designación de Juan Carlos Baruja como nuevo precandidato a presidente en sustitución de Pedro Alliana.

13:30 Alliana se reunió con Cartes y no descartó pugnar por fuera de Honor Colorado

El vicepresidente Pedro Alliana, luego de reunirse con el exmandatario, confirmó que Horacio Cartes le comunicó personalmente que eligió a Juan Carlos Baruja para encabezar la chapa en 2028. Cuestionó la falta de respeto al acuerdo inicial, rechazó el ofrecimiento de liderar la lista para el Senado y advirtió que no declinó su candidatura, abriendo la puerta a competir por fuera del movimiento cartista.

13:00 La oposición califica al cartismo de “bolsa de gatos”

La senadora opositora Esperanza Martínez ironizó sobre la crisis del oficialismo afirmando que “los nerviosos ahora son los cartistas” y que el movimiento, que se jactaba de su hegemonía y disciplina, terminó convertido en una “bolsa de gatos” por la disputa anticipada del poder rumbo al 2028.

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12:30 Repercusión en la dirigencia: Hugo Aguilera defiende a Alliana

Desde el Congreso y la dirigencia partidaria, el diputado Hugo Aguilera resaltó que Pedro Alliana continúa siendo la figura con mejor posicionamiento y mayor respaldo electoral dentro de la ANR, cuestionando la conveniencia de forzar un cambio de timón a espaldas de las bases.

12:00 Silvio Ovelar se declaró “dolido” y ratificó: “Estoy con Alliana”

Silvio Ovelar dijo que está dolido porque “parece cuando mamá y papá se pelean”. Dio por hecho que Cartes decidió impulsar a Baruja al frente de la fórmula, pero aclaró que mantendrá su palabra con Alliana: “Si podés asegurar algo, es que ese único soldado que va a estar contigo voy a ser yo”. Asimismo, atribuyó una influencia gravitante a Nicanor Duarte Frutos en la decisión de Cartes.

11:30 “Bachi” Núñez tomó distancia y dijo que se enteró por la prensa

El presidente del Senado y referente del primer anillo cartista, Basilio “Bachi” Núñez, evitó confrontar al ser abordado tras una actividad oficial. Manifiestó desconocer la situación de la chapa presidencial y aseguró que esperará una reunión formal de la dirigencia antes de aventurar posturas.

11:00 15 gobernadores apoyan a Alliana

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa, anunció el apoyo unánime de los 15 ejecutivos colorados a Alliana “donde sea” (dentro o fuera de HC). Además, marcaron un ultimátum: el precandidato a vicepresidente debe salir de la alianza entre gobernadores y diputados, descartando la imposición de Baruja.

10:30 La disidencia ve con optimismo el quiebre y proyecta chapa con Wiens y Pettengill

El diputado abdista Daniel Centurión calificó la crisis oficialista como “favorecedora” para el bloque opositor interno. Confirmó una cumbre nocturna en la residencia de Luis Pettengill junto a Arnoldo Wiens para consolidar una alternativa electoral y elogió el peso político de César Sosa.

10:00 Raúl Latorre apela a la unidad pero respalda a Alliana

El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, comparó el conflicto con “una familia donde el papá es Cartes y los hijos crecen”, pero ratificó su lealtad: “Mi compromiso público está con el compañero Alliana, que fue electo y ratificado por una plenaria de HC”.

09:00 Alliana reconoce “ruído”: “No voy a descabalgar”

En entrevista con ABC Cardinal, el vicepresidente Pedro Alliana reconoció las versiones de que Cartes busca imponer a Baruja para el 2028. Lejos de acatar, declaró que la coyuntura le da “más autonomía”, defendió el mandato de las bases y lanzó una frase categórica: “No hay que confundir la lealtad con la obsecuencia”. Descartó bajarse y abrió la puerta a alianzas territoriales o internas abiertas.

07:00 ”Beto" Ovelar denuncia conspiración interna

El senador cartista Beto Ovelar anticipó públicamente la tormenta al advertir que Honor Colorado enfrenta una “implosión” y que los propios referentes “estamos conspirando entre nosotros”. Reclamó la inactividad del Comando Político y lamenta la pérdida de la tradicional disciplina interna frente al avance del entorno directo del líder partidario.