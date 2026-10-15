El tenista serbio Milicevic, suspendido durante 24 años

La ITIA ha inhabilitado al balcánico, de 29 años, que creó una red de corrupción según una investigación que detectó la manipulación de seis partidos, cinco de ellos con él como jugador junto a otros tenistas.

La sanción para este jugador, que alcanzó su mejor puesto en agosto del 2014, el 1338 del mundo entró en vigor el pasado 9 de octubre.

Además de amañar seis partidos, intentó manipular otros tantos entre 2022 y 2024.

Milićević también fue acusado de reclutar o intentar reclutar a varios jugadores profesionales como parte de una red corrupta durante el mismo período, lo que resultó en que otros jugadores amañaran partidos. La sanción acabará el 8 de octubre del 2050.