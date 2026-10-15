Zverev ve un duelo "de muy alto nivel" ante un Davidovich que está "increíblemente bien"

"Creo que está jugando muy bien, especialmente ahora aquí en Asia. Está jugando increíblemente bien. Ganó un torneo (el Abierto de Chengdu) y ahora está aquí en semifinales. (...) Espero un partido de muy alto nivel por su parte, y espero que también por mi parte. Tengo ganas de afrontar ese duro reto", indicó en declaraciones a la prensa tras su victoria ante el australiano Alex de Miñaur (6-4, 6-4).

'Sascha' expresó su satisfacción por su rendimiento en ese partido de cuartos: "En una superficie como esta, es muy difícil jugar contra él (De Miñaur) por lo rápido que es y lo rápido que juega. (...) He sentido que mi nivel ha estado por encima del último par de partidos, y, desde luego, estoy satisfecho".

Preguntado acerca de las visibles molestias en su tobillo que le vienen afectando en este torneo, y que este jueves no fueron tan evidentes, Zverev atribuyó esto último a que el partido fue menos físico que los anteriores: "Cuanto más se alarga el partido, peor se me pone el tobillo. Pude jugar tan rápido que no tuve que alargar los intercambios de golpes, y no tuve que jugar puntos muy físicos".

En cualquier caso, el primer alemán en terminar el año como número uno de la tabla en la historia de este deporte aseguró que es en el saque donde más nota esos problemas físicos.

Esta tarde, Davidovich había asegurado que no esperaba ninguna ventaja por el tobillo de Zverev, del que aseguró que "aguanta muy bien el dolor". Ambos se han enfrentado siete veces entre 2020 y 2025, todas ellas victorias para el teutón menos una, en el Másters de Toronto de 2023.