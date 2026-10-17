Jódar-Davidovich, novena final española en un Masters 1000

Shanghai tendrá campeón español por primera vez. Jodar jugará su primera final de un evento de este nivel. Para Davidovich será la segunda experiencia después de la de Montecarlo, que perdió ante el griego Stefanos Tsitsipas en el 2022.

Dos españoles jugarán por un título Masters 1000 por novena vez. La primera desde que en Montecarlo, en el 2017, Rafael Nadal ganó a Albert Ramos.

Previamente, Nadal ganó otras tres. En Montecarlo en el 2010, a Fernando Verdasco, en Roma, ese mismo año a David Ferrer y en el2011, en Montecarlo, también a Ferrer.

La primera final entre españoles fue en Hamburgo, cuando Roberto Carretero batió a Alex Corretja que perdió también dos años después, en este mismo escenario, en la final, contra Albert Costa. En Hamburgo 2001, Albert Portas ganó a Ferrero que un año más tarde, en el 2002, venció la final de Montecarlo a Carlos Moya.

-- Relación de finales de categoría Masters 1000 entre dos españoles.

1996 Hamburgo Roberto Carretero gana a Alex Corrteja

1998 Hamburgo Albert Costa a Alex Corretja

2001 Hamburgo Albert Portas a Juan Carlos Ferrero

2002 Montecarlo Juan Carlos Ferrero a Carlos Moya

2010 Montecarlo Rafael Nadal a Fernando Verdasco

2010 Roma Rafael Nadal a David Ferrer

2011 Montecarlo Rafael Nadal a David Ferrer

2017 Montecarlo Rafael Nadal a Albert Ramos

2026 Shanghai Rafael Jódar - Alejandro Davidovich.