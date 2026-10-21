Gauff, Chwalinska y Bencic y Justina González y Pigossi, lideran las clasificatorias

En total, ha sido 65 las jugadoras convocadas para representar a sus respectivos países en las siete eliminatorias clasificatorias que se disputarán del 20 al 22 de noviembre, en la que Brasil recibe a Canadá y Argentina viajará a Japón.

Brasil jugará como local contra Canadá en Vitoria con Laura Pigossi junto a Gabriela Ce, Luiza Fullana, Nauhany Vitoria Leme da Silva y Luisa Stefani, que completan la lista del capitán brasileño Luiz Peniza. Brasil ha elegido Vitoria como sede de esta eliminatoria que se jugará sobre polvo de ladrillo al aire libre.

Argentina, por su parte, con Justina María González como número uno designada por su capitana Paola Suarez, afronta su compromiso junto a Maria Florencia Urrutia, Luciana Moyano y Sol Ailin Larraya Guidi. Argentina competirá en Tokio en pista rápida cubierta. De las ocho veces que se han enfrentado, ambos equipos han ganado cuatro.

La estadounidense Coco Gauff, la polaca Maja Chwalinska y la suiza Belinda Bencic figuran entre las estrellas que competirán en el resto de las eliminatorias.

Gauff lidera al equipo de Estados Unidos contra Hungría en Delray Beach, Florida, en un intento de las estadounidenses por regresar a los Qualifiers tras su sorprendente derrota ante Bélgica el pasado mes de abril. Madison Keys, también campeona de Grand Slam en individuales, forma parte del equipo estadounidense, mientras que Hungría estará encabezada por Anna Bondar, número 75 del mundo.

Chwalinska, finalista de Roland Garros y ganadora el domingo de su primer título en el circuito profesional en Wuhan, liderará al equipo de Polonia en su enfrentamiento en casa contra Suecia y Belinda Bencic, medallista de oro en Tokio 2020, será la principal figura de Suiza en la eliminatoria que disputarán como visitantes frente a Tailandia.

Otras jugadoras que realzan los siete duelos de las eliminatorias de la Copa Billie Jean King son Bianca Andreescu (Canadá), Kimberly Birrell (Australia), Diane Parry (Francia) y Lanlana Tararudee (Tailandia).

Las siete naciones que resulten ganadoras en estos duelos competirán en las eliminatorias clasificatorias del 2027 y podrán aspirar a disputar la fase final y al título de la Copa Billie JEan King. Los equipos que pierdan en estos play-offs que se disputan ahora del 20 al 22 de noviembre tendrán que jugar los respectivos eventos nacionales el próximo año.