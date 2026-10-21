Los tenistas del grupo de control deberán reservar una hora diaria para pruebas antidopaje

No obstante, la ITIA precisó este miércoles que alrededor del 80 % de los jugadores que formen parte del llamado Grupo Registrado de Control (RTP, en inglés) pasará a una categoría ampliada en la que no será obligatorio comunicar la citada franja diaria.

La medida forma parte de una actualización de la normativa antidopaje y anticorrupción del tenis, que incluye también cambios en el tratamiento de los casos de contaminación, la aplicación de sanciones, las exenciones por uso terapéutico de medicamentos y las apuestas deportivas.

Hasta ahora, el tenis contaba con una excepción a la obligación de facilitar una franja horaria diaria de localización durante las competiciones, "debido a la complejidad y lo imprevisible de los calendarios de los jugadores", según recordó la ITIA en un comunicado.

Sin embargo, la modificación del Código Mundial Antidopaje elimina esta excepción a partir de 2027, por lo que la ITIA ha acordado con la AMA una reorganización de sus RTP para adaptar las nuevas exigencias a las particularidades de este deporte.

Los tenistas que permanezcan en el grupo reducido sí deberán facilitar diariamente ese intervalo horario, tanto durante las competiciones como fuera de ellas, en las mismas condiciones que los deportistas de otras disciplinas sujetas al citado código, explicó la ITIA.

"Todos los jugadores que actualmente estén incluidos en los grupos de control de la ITIA, así como aquellos seleccionados para incorporarse en 2027, recibirán en noviembre una notificación sobre su situación, el grupo al que pertenecerán y cómo cumplir sus obligaciones de localización, que incluirán la introducción de una 'ubicación principal de entrenamiento', que sustituirá al concepto actual de 'actividad habitual'".

Según la agencia, el número de jugadores sometidos a controles en ambos grupos se mantendrá "prácticamente estable" y prevé que la frecuencia y el volumen de las pruebas "no varíen respecto a años anteriores".

"Estos cambios -prosiguió- no modifican la obligación de todos los jugadores, estén o no incluidos en un grupo de control, de proporcionar una muestra cuando se lo solicite un agente de control antidopaje (DCO, en inglés), tanto dentro como fuera de la franja horaria de 60 minutos, en caso de que estén sujetos a ella".

La negativa a proporcionar una muestra tras recibir una notificación de un DCO, advirtió la ITIA, "puede acarrear graves consecuencias, incluida una sanción de hasta cuatro años".

Las nuevas normas, indicó la agencia, también reforzarán la protección de los tenistas que puedan demostrar que un resultado positivo en un control antidopaje se debe a una contaminación procedente "de medicamentos, alimentos, bebidas, factores ambientales o de otra persona".

Asimismo, las reglas permitirán una mayor flexibilidad en la imposición de sanciones en determinadas circunstancias, con opciones centradas en la rehabilitación para algunos casos de consumo de drogas recreativas no relacionados con el rendimiento deportivo.

En cuanto a la exención de uso terapéutico (TUE, en inglés), los jugadores deberán solicitarla directamente a la ITIA, mientras que quienes ya dispongan de una autorización expedida por una organización nacional antidopaje deberán solicitar su reconocimiento.

Por último, agregó la agencia, las normas contra la corrupción aclararán que las restricciones vigentes sobre las apuestas y su promoción también se aplican a los mercados de predicción, las competiciones de deportes virtuales y los sorteos con dinero relacionados con el tenis.