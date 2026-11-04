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Tenis
04 de noviembre de 2026 - 10:05

Fin de aventura parisiense para Dani Mérida, derrotado por Tommy Paul

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París, 4 nov (EFE).- El español Daniel Mérida puso fin a su aventura en el Masters 1000 de París, el último del año, tras caer en segunda ronda, 6-1 y 6-1, contra el estadounidense Tommy Paul, duodécimo favorito, que mantiene opciones de clasificación para el Torneo de Maestros de Turín.

Por EFE
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Tras haber conseguido ante el argentino Sebastián Baez, rescatado de la fase previa, su primera victoria en el torneo, el español pone fin a su campaña en la que ganó su primer título, en Umag y alcanzó los cuartos de final de Montreal.

Paul es uno de los cuatro tenistas en liza para conseguir los dos últimos billetes para Turín, el que más difícil lo tiene. Actualmente decimotercero del 'ranking', con 2.825 puntos, tiene por delante al australiano de orirgen hispano-uruguayo Alex de Miñaur, al serbio Novak Djokovic y a su compatriota Taylor Fritz, todos ellos en liza en París. Además, Frances Tiafoe, eliminado por el francés Quentin Halys, también está por delante.

Halys será, precisamente, el rival de Paul para lograr un puesto en los cuartos de final, los segundos que puede disputar el estadounidense tras los de 2022.

A España le queda un único tenista en el cuadro final del Masters 1000 de París, Carlos Alcaraz, que se mide este miércoles contra el estadounidense Alex Michelsen.

El ganador del reciente torneo de Viena, el cuarto de un año, parte como segundo favorito del torneo.

Rafa Jodar, que estrenaba 'top diez' tras haber alcanzado la final de Shangai, cayó este martes en segunda ronda contra el noruego Casper Ruud, mientras que Alejandro Davidovich se dio de baja antes de empezar por problemas en la espalda.

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