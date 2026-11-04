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Tenis
04 de noviembre de 2026 - 11:40

Zverev cae ante Musetti en su estreno como número 1 del mundo

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París, 4 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev cayó en su debut en el Masters 1.000 de París, en el primer partido que disputaba como número 1 del mundo, contra el italiano Lorenzo Musetti, 7-6(5) y 6-2.

Por EFE
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Muy lejos de su mejor juego, el germano se convierte en el quinto jugador que estrena con derrota el número 1 del mundo, el primero desde el español Carlos Alcaraz.

Zverev, que había jugado los octavos del torneo bajo techo de París en sus últimas ocho participaciones, sufrió la segunda derrota del año en el partido de debut en un torneo, tras haber caído contra el neerlandés Tallon Griekspoor en Montreal.

Son las dos únicas veces que el germano no ha alcanzado los octavos de final de un Masters 1.000 este curso.

Zverev, el tenista con más triunfos del año, con dos torneos en su haber, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, sucumbió ante un tenista que ya sabía lo que era ganar a un número 1. Musetti lo hizo en Montecarlo en 2023 contra el serbio Novak Djokovic.

El italiano está especializado en derribar grandes muros. Esta temporada ha ganado a cuatro top-10 contra los que solo ha perdido un partido.

El jugador, de 24 años, se clasificó así para los octavos de final de un Masters 1.000 por cuarta vez este año, tras los de Madrid, Roma y Cincinnati y mejoró su racha bajo techo, donde solo ha perdido un partido de ocho, incluido el reciente torneo de Lyon.

Musetti se jugará un puesto en cuartos de final contra el francés Luca van Assche, sorprendente verdugo del estadounidense Learner Tien, décimo quinto favorito, 7-6(4), 6-4.

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