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Tenis
05 de noviembre de 2026 - 11:30

Shelton se sobrepone al empuje de Rinderknech para avanzar a cuartos de París

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París, 5 nov (EFE).- El estadounidense Ben Shelton, cuarta raqueta del mundo, se sobrepuso al empuje del francés Arthur Rinderknech para clasificarse para los cuartos de final del Masters 1000 de París, 3-6, 6-4 y 7-6(5) en la que fue su 43.º triunfo del año, un nuevo récord en su carrera.

Por EFE
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Shelton, que junto con el español Carlos Alcaraz es el tenista con mejor 'ranking' que sobrevive en el torneo, se convierte en el primer estadonidense que repite en los cuartos de final de París desde Jack Sock en 2018.

Será la octava vez que el futuro pupilo de Juan Carlos Ferrero juegue los cuartos de un Masters 1000, los segundos esta temporada, en la que levantó el trofeo de Montreal.

En total, el tenista de 24 años ha llegado once veces a esa ronda en el año, la última en el pasado Abierto de Estados Unidos.

Rinderknech no se lo puso fácil. El francés de 31 años se apuntó la primera manga y forzó el juego de desempate de la tercera, donde llegó a dominar 4-2, pero ahí salió la mejor versión de Shelton, que se apuntó el partido.

El francés, que no ha ganado ninguno de los duelos disputados este año contra tenistas del 'top diez', perseguía ingresar por segunda vez en los cuartos de final de un Masters 1000, tras haber alcanzado el año pasado la final de Shangai donde perdió contra su primo, el monegasco Valentin Vacherot.

Shelton se medirá por un puesto en la semifinal contra su compatriota Tommy Paul, verdugo del francés Quintin Halys, 7-6(3) y 6-4, que por cuarta vez se clasificó entre los ocho mejores de un Masters 1000 este curso.

Paul, que tras el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev es el tercer tenista con más triunfos del año, mantiene opciones de clasificarse para el Torneo de Maestros de Turín, para lo cual debe alcanzar la final de París.

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