Andreeva se instala en el número 2 del ránking WTA

Andreeva, de 19 años y entrenada por la española Conchita Martínez, cierra un año espectacular, en el que consiguió ganar su primer 'grande' en Roland Garros y también los títulos de Adelaida (Australia) y Linz (Austria), ambos de categoría 500.

Con 7.806 puntos, la rusa se instala tras Rybakina, que lidera la lista mundial con 8.099, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka baja a la tercera plaza con 6.685, por delante de las estadounidenses Coco Gauff (6.163) y Jessica Pegula (6.160), mientras que Svitolina es sexta (5.921).

El otro cambio que se ha producido en el 'top 10' es el ascenso al séptimo puesto de la checa Linda Noskova (4.743) en detrimento de su compatriota karolina Muchova (4.665), que baja al octavo.

Las españolas Cristina Bucsa, Paula Badosa y Kaitlin Quevedo siguen siendo la 44, la 57 y la 73 de la lista, en la que la colombiana Camila Osorio se mantiene en la plaza 71.