El torneo que se disputa en Montevideo tendrá un campeón nacido en Brasil trece años después de que Thomaz Bellucci lo conquistara en 2013.

Seyboth Wild -número 101 del ránking ATP- derrotó este sábado en semifinales en dos sets al danés Elmer Moller por 6-0 y 6-4.

Desde el comienzo del certamen, el brasileño disputó nueve sets y solo perdió el que lo llevó a jugar tres en cuartos de final frente al español Oriol Roca Batalla.

Por su parte, Pucinelli de Almeida -219 de la ATP- ganó por 6-3 y 6-4 al argentino Guido Iván Justo en el otro duelo de semifinales.

El ganador del encuentro disputó ocho sets en el certamen y no perdió ninguno.

Seyboth Wild y Pucinelli de Almeida se enfrentarán este domingo en una final que comenzará a las 17.00 hora local (20.00 GMT) en la cancha principal del Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo.

El campeón del torneo sumará 75 puntos en la clasificación ATP y el segundo 50 unidades. Además, el vencedor se llevará 17.000 dólares y 9.600 a quien acabe en segundo lugar.