"Están usurpando este terreno. Haga abandono de la propiedad, porque vamos a partir con la demolición", espetó Poduje según numerosos registros difundidos por la prensa nacional y redes sociales.

El interlocutor de Poduje en el tenso intercambio era el abogado Javier Gómez, representante del dirigente inhabilitado para ejercer la presidencia de la federación Milovan Kegevic.

"¿Salió sentencia del tribunal? Tenemos audiencia", se ve que contestó el abogado.

La controversia en torno a los terrenos donde opera la Fetech se originó en el marco de disputas internas por la conducción del espacio, donde Kegevic fue electo presidente en junio de 2026 pero inhabilitado posteriormente por cuestionamientos a la documentación presentada durante el proceso electoral.

Pese a la imposibilidad de ejercer el cargo, de acuerdo a la prensa local, un sector vinculado a su conducción continuó usando las dependencias de la Fetech ubicadas en Cerro Colorado, en el sector oriente de la capital, siendo denunciados por la actual administración a fines de octubre.

A principios de noviembre, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana se querelló por presunta usurpación del inmueble, y si bien los tribunales acogieron su tramitación, no autorizó el desalojo ni el uso de la fuerza pública.

Durante la tarde de este martes, Poduje anunció que se logró un acuerdo para concretar el traspaso del terreno al Serviu y luego al Ministerio de Deportes.

"Lo más importante es que el terreno fue recuperado, como se buscaba, y el ministro Francisco Riveros (Deportes), a partir del viernes, va a tener la responsabilidad de darle un muy buen uso mientras nosotros trabajamos los proyectos de vivienda", aseguró Poduje.

La Fetech no es el único organismo deportivo chileno que atraviesa una crisis institucional: a fines de octubre, la sede nacional de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) fue clausurada por la municipalidad por deudas acumuladas de 16 años y denuncias de operar de forma irregular sin la documentación respectiva.

La infraestructura de la ANFP cuenta con permisos de edificación, pero no habría completado la certificación del término regular de las obras, según explicaron, a pesar de que incluso se les realizó un mejoramiento el año pasado antes del desarrollo del Mundial Sub-20 que albergó el país austral.