El jugador se pronunció a través de un mensaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía en la que aparece haciendo el gesto del pulgar hacia arriba, horas después de ser operado en Finlandia por el cirujano Lasse Lempainen.

"En los últimos meses, junto con mi equipo, lo hemos intentado todo para tratar mi lesión sin necesidad de cirugía. Tras unos avances muy alentadores al principio, lamentablemente mi rodilla no ha respondido como todos esperábamos, por lo que hoy me he sometido a una pequeña intervención quirúrgica para mejorar el estado de mi banda iliotibial", explicó el tenista.

El italiano, de 25 años, arrastra una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial, una lesión por sobrecarga que puede afectar a deportistas sometidos a movimientos repetitivos, cambios de dirección y frenadas de alta intensidad, como ocurre en el tenis.

La operación se desarrolló según lo previsto y consistió en un alargamiento de la cintilla iliotibial, la estructura tendinosa que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla.

"Echo mucho de menos estar en la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo vuestro apoyo. ¡Hasta pronto!", añadió en su mensaje.

Sinner no compite desde que conquistó Wimbledon el pasado 12 de julio ante el alemán Alexander Zverev y su lesión de rodilla le obligó a perderse citas clave como el Abierto de Estados Unidos o las Finales ATP de Turín.

El regreso de Sinner dependerá ahora de la evolución de la rehabilitación, aunque las estimaciones iniciales sitúan su posible vuelta a la competición en torno al inicio de la temporada de tierra batida.