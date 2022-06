Ingreso por exportación de carne creció 7% y la ganadería sigue con buenas perspectivas

Desde el inicio de este año hasta el cierre de mayo, la exportación de carne bovina de nuestro país fue de 127.397 toneladas, por un valor total de US$ 683,5 millones, lo que representa un crecimiento en valor, a pesar de la caída en volumen respecto al mismo periodo del 2021, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Las buenas perspectivas se mantienen para la ganadería con los auspiciosos precios de exportación, y podrían ser mejores aun con la esperada y posiblemente cercana habilitación del mercado de EE.UU. para los envíos de la carne bovina de Paraguay.

En el reporte se destaca que nuestro vecino, el Brasil, se convirtió en el segundo mercado más importante de la carne bovina, con 16.792 toneladas por US$ 92 millones, desde enero hasta final de mayo.

Entre los países compradores de carne bovina paraguaya se mantiene en primer lugar Chile, con unas 56.946 toneladas por US$ 321 millones.

Otro hecho que se destaca en el informe de exportación de carne del Senacsa, es que si se consideran las divisas, el tercer mercado más importante de Paraguay, al cierre de mayo, es Taiwán, que compró por US$ 80 millones, unas 15.042 toneladas de la proteína vacuna.

A su vez, Rusia, el otrora principal mercado de Paraguay porque llegó a comprar más del 50% de las exportaciones de carne nacional en el 2014, ahora, como consecuencia de varios problemas que fueron potenciados por el conflicto bélico de aquel país con Ucrania, quedó relegado en un cuarto lugar desde el punto de vista de las divisas y con un 9% en volumen. Al cierre de mayo de este año, Rusia compró carne bovina por valor de US$ 61,5 millones, unas 16.000 toneladas de la proteína roja.

El ranking de mercados sigue con Israel, que adquirió 8.550 toneladas por US$ 53 millones; Uruguay compró 2.710 toneladas de carne por US$ 13 millones; Kuwait importó de Paraguay 2.532 toneladas por US$ 13,6 millones. Se destaca a su vez, que uno de los más competitivos productores de carne bovina, la Argentina, importó de Paraguay 1.064 toneladas de la proteína roja, por US$ 3,9 millones, ubicándose como octavo mercado de Paraguay de aquel alimento. Otro de los principales compradores de la carne paraguaya es Arabia Saudita, con 961 toneladas US$ 3,5 millones; también, Italia, con 734 toneladas por US$ 5,5 millones. En el puesto número once de los 46 mercados activos de la carne, quedó Proveeduría Marítima (China) con 718 toneladas, por US$ 2,2 millones.

Unos US$ 862,8 millones, en total

Considerando las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos; así como todos los productos y subproductos de origen animal, comestibles y no comestibles, desde el primero de enero al cierre de mayo, fueron de 232.696 toneladas por US$ 862,8 millones, un 11,4% menos en volumen, pero con un crecimiento del 7,6% en valor respecto al mismo periodo comparado de 2021, acorde con los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).