UIP exige mejor atención del IPS luego del próximo aumento del aporte por suba salarial

El titular de la UIP habló esta mañana sobre el posible nuevo aumento del salario mínimo y manifestó que está estipulado por ley, por lo cual se adaptan a estas subas y no pueden objetarlas, les guste o no. No obstante, destacó que con esta modificación también el aporte patronal al IPS va a aumentar.

“Con nuestros colaboradores vivimos quejándonos de la atención, de que tienen que penar (sic) para obtener el servicio”, lamentó en contacto con ABC TV el representante de la Unión Industrial Paraguaya.

Además, también hizo énfasis en el alto nivel de informalidad, puesto que de una fuerza trabajadora de más de 4.000.000, ni la mitad posee seguro médico del IPS.

Empleadas domésticas piden controlar inflación

Por otra parte, desde el Sindicato de Empleadas Domésticas celebraron el incremento del salario mínimo que ya fue adelantado por las autoridades del Ministerio del Trabajo. No obstante, la secretaria general, Marciana Santander, hizo énfasis en que lo más importante será detener la suba de los precios de la canasta básica.

Indicó en ese sentido que luego de un incremento salarial todos los productos básicos empiezan a subir y la vida se encarece cada vez más rápido. También aprovechó para resaltar el alto nivel de informalidad al cual están sometidas muchas trabajadoras del sector doméstico, quienes ganan menos del salario mínimo pese a la alta carga laboral.

