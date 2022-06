Cafyf y Parpov se unen a través de campaña

“Se trata de una campaña de comunicación sobre el comercio legal de semillas y defensivos agrícolas, en la cual la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (Cafyf) y la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales (Parpov) nos unimos como gremios para enviar un mensaje definitivo y de concientización tanto a productores, usuarios y público en general sobre la importancia de la utilización de insumos agrícolas legales, inscriptos y registrados bajo la normativa vigente”, empezó explicando la directora ejecutiva de Cafyf.

A quién reclamar si el producto no sirve

Punto destacado por la ingeniera fue sobre la apuesta por la calidad o por el precio. “Ciertamente, existen todo tipo de productores, los que apuestan por la calidad y la seguridad y los que apuestan por los precios. Muchas veces se debe sopesar en la balanza todos los aspectos, por ejemplo, adquiriendo un insumo agrícola de dudosa procedencia, también es dudoso su resultado, no hay garantía, no existe a quién reclamar ni consultar en caso de no visualizarse mejoras o peor aún, en caso de pérdidas importantes y que afectan aún más la situación económica del productor”.

Cómo identificar fitosanitarios ilegales

“Es indispensable pedir factura legal al momento de la compra, se debe verificar el envase, que esté sellado, que tenga los registros correspondientes del Senave y que esté en español. Ahí la importancia de leer la etiqueta, siempre, antes de adquirir el producto; también se deben obtener de comercios a los cuales el comprador pueda acudir en caso de dudas y reclamos. Por otro lado, a nivel Sudamérica, existen campañas parecidas a la nuestra, y se socializa en todos los ámbitos posibles, los que quieran hacer denuncias pueden ingresar a la página web de Cafyf o del Senave con toda reserva”, confirmó la ingeniera Rojas.